Zarzuty oszustwa rolników na ponad 9,5 mln złotych! Data publikacji 03.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z KWP w Lublinie zatrzymali 51-letniego przedsiębiorcę, który oszukał kilkadziesiąt osób i podmiotów rolniczych. Prowadzona przez niego firma skupowała od nich owoce i warzywa, jednak nie wywiązała się z zapłaty. Łączna kwota straty, jakie ponieśli pokrzywdzeni, sięga ponad 9,5 miliona złotych. W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie mężczyzna usłyszał 35 zarzutów dotyczących oszustw. Mężczyzna został przez sąd tymczasowo aresztowany.

Sprawę prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Postępowanie dotyczy doprowadzenia wielu osób i podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, poprzez zawieranie umów skupu owoców i warzyw, pomimo posiadanej wiedzy na temat niewypłacalności spółki.

Chodzi o firmę, której prezesem jest 51-latek. Jak wynika z materiałów prowadzonego postępowania, spółka zajmowała się skupowaniem owoców i warzyw m.in. od rolników z województwa lubelskiego i nie wywiązała się z zapłaty za dostarczony towar.

Szacuje się wstępnie, że za dostarczone przez osoby prywatne i inne podmioty produkty rolnicze tylko w okresie od lipca 2021 r. do października 2022 r., spółka nie wypłaciła pokrzywdzonym z powiatu ryckiego oraz łęczyńskiego kwoty ponad 9,5 miliona złotych. Tym samym wprowadziła ich w błąd co do sytuacji finansowej spółki oraz zamiaru i możliwości zapłaty za dostarczone owoce.

Efektem realizacji sprawy było zatrzymanie 51-latka. Doszło do tego na terenie województwa łódzkiego, gdzie mężczyzna zamieszkiwał. Policjanci dokonali także kilku przeszukań firm i mieszkań prywatnych. Zabezpieczyli na poczet przyszłych kar kwotę około 40 tysięcy złotych.

Zatrzymany 51-latek został w czwartek, 2 lutego 2023 roku doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszał łącznie 35 zarzutów dotyczących oszustw na szkodę osób i podmiotów rolniczych. Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Policjanci skierowali wnioski o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego, na łączną kwotę w wysokości ponad 8 milionów złotych. Sprawa jest rozwojowa.

Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.