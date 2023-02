Cios w jastrzębskich pseudokibiców Data publikacji 06.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP we współpracy z KMP w Jastrzębiu-Zdroju zatrzymało 5 osób i 1 doprowadziło z ZK, do śledztwa w sprawie gangu powiązanego ze śląskimi pseudokibicami. Jeden z zatrzymanych jest podejrzany o groźby wobec innych osób, w celu zmuszenia do rozprowadzania narkotyków oraz zmiany wyjaśnień w postępowaniu. W całej sprawie występuje już 25 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 70 zarzutów. Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych warte prawie 1,5 mln zł. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju.

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów sportowych. Gang rozprowadzał narkotyki na terenie Śląska, głównie substancję psychoaktywną Alfa PiHP.

W ostatnim czasie funkcjonariusze śląskiego CBŚP, we współpracy z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, przy wsparciu funkcjonariuszy CBŚP z Wrocławia przeprowadzili działania, podczas których zatrzymali 5 osób w wieku od 26 do 35 lat. Ponadto 21-letnią mieszkankę Jastrzębia-Zdroju doprowadzili do prokuratury na czynności z zakładu karnego. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli substancję chemiczną, przekazaną do specjalistycznych badań, a także dokumenty i sprzęt elektroniczny.

Podejrzanych doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw narkotykowych, w tym także wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków psychoaktywnych.

Jednemu z podejrzanych, 32-letniemu mężczyźnie, prokurator przedstawił zarzut kierowania groźby pobicia wobec kobiety. Podejrzany zagroził połamaniem nóg pałką teleskopową, jeśli pokrzywdzona nie będzie rozprowadzać narkotyków dla grupy przestępczej. Ponadto zatrzymany usłyszał zarzut kierowania gróźb wobec mężczyzny w celu wpłynięcia na treść składanych przez niego wyjaśnień. Mężczyzna miał kilkukrotnie grozić pokrzywdzonemu maczetą i kijem bejsbolowym, chcąc zmusić go do fałszywego zeznania, że dotychczasowe wyjaśnienia w tym postępowaniu zostały wymuszone na nim przez funkcjonariuszy CBŚP.

Wobec 5 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W całym śledztwie, które jest prowadzone od zeszłego roku, występuje już 25 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 70 zarzutów. W toku postępowania śledczy zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości, samochodów i pieniędzy, o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł. Niewykluczone są dalsze zatrzymania w sprawie.

Zespół Prasowy CBŚP