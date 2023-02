Podziękowanie dla mińskich policjantów Data publikacji 06.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na skrzynkę mailową dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim wpłynęło podziękowanie dla policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Adresatami byli młodszy aspirant Piotr Pióro i starszy sierżant Jarosław Przasnek, którzy 31 stycznia odnaleźli mężczyznę, którego zaginięcie zgłosiła rodzina.

W miniony wtorek, 31 stycznia 2023 roku policjanci patrolowali ulice Sulejówka. Tuż przed godziną 23.00, na jednej z ulic zauważyli stojący na jezdni pojazd, przed którym znajdował się starszy mężczyzna. Sprawiał on wrażenie zdezorientowanego. Młodszy aspirant Piotr Pióro oraz starszy sierżant Jarosław Przasnek, w tej sytuacji bez wahania zatrzymali się i zapytali, czy nie potrzebna jest pomoc. 75-latek oświadczył, że wyjechał z domu na zakupy, ale nie wie, gdzie się znajduje i nie jest w stanie wrócić do miejsca zamieszkania, ponieważ nie pamięta drogi. Jest zdezorientowany z uwagi na panujący zmrok. Okazało się, że znajduje się ponad 30 kilometrów od domu.

Oczywistym dla policjantów było, że nie mogą tak pozostawić mężczyzny. Nawiązali kontakt z synem seniora, który oświadczył, że szuka taty od godziny 15.00. Warto zaznaczyć, że syn znajdował się akurat na jednej z komend w garnizonie stołecznym, aby zgłosić zaginięcie taty. Telefon od mundurowych bardzo go uspokoił oraz ucieszył, że tata jest cały i zdrowy. Niezwłocznie przybył po seniora, który bezpiecznie na niego oczekiwał.

Miłym akcentem dla policjantów, było wpłynięcie podziękowań za ich reakcję. Syn 75-letniego mężczyzny napisał pod adresem mundurowych kilka słów uznania: „Serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy mł.asp . Piotra Pióro i st. sierż . Jarosława Przasnka za odnalezienie taty. Jeszcze raz bardzo dziękuję - tacy ludzie powinni nosić mundur”.

Każdy policjant wie, co do niego należy i zawsze wykonuje swoje obowiązki z bezinteresownym zaangażowaniem. Jednak miło jest usłyszeć słowa uznania, po wykonanej służbie, za które dziękujemy. Państwa opinia wyrażająca zadowolenie z naszej służby jest niezwykle budująca i jest dowodem na to, że to, co robimy, jest słuszne i potrzebne. „Pomagamy i chronimy”, cieszymy się, że w tej sprawie również mogliśmy pomóc.