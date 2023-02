Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 06.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Krośnieński dzielnicowy, w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierującego oplem. Mężczyzna miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie i dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

Do zdarzenia doszło w piątek (3.02.2023) około godziny 22.30, na ulicy Popiełuszki w Krośnie. Będący w czasie wolnym od służby krośnieński dzielnicowy, zwrócił uwagę na kierującego oplem, który ignorując znak stopu, omal nie doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem. W celu uniknięcia kolizji kierowca tego samochodu został zmuszony do gwałtownego hamowania, a sprawca niebezpiecznej sytuacji, odjechał.

Dzielnicowy postanowił zweryfikować powód skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy opla, który po oddaleniu się ze skrzyżowania, zaparkował na jednym z przysklepowych parkingów. Funkcjonariusz, podchodząc do pojazdu zauważył, że kierujący znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu. Mundurowy uniemożliwił mężczyźnie kontynuowanie podróży i powiadomił o zdarzeniu oficera dyżurnego krośnieńskiej komendy, który na miejsce skierował policyjny patrol.

Badanie stanu trzeźwości wykazało około 1,5 promila alkoholu w organizmie kierowcy opla. 54-letni krośnianin twierdził, że nigdy nie miał prawa jazdy, jednak po sprawdzeniu w bazie danych wyszło na jaw, że mężczyzna posiada dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych, 54-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za które ustawodawca przewidział m.in. wysoką grzywnę, karę ograniczenia wolności, a nawet do 2 lat więzienia.