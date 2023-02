Szefowie zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymani w Niderlandach dzięki działaniom wielkopolskiej Policji i Europejskiej Sieci Współpracy Policyjnej - ENFAST Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku bardzo dobrej współpracy polskiej i niderlandzkiej Policji, bieżącej wymiany informacji poprzez sieć ENFAST w ręce stróżów prawa w południowej Holandii wpadli pochodzący z Wielkopolski 53-letni Tomasz Sz. i 43-letni Grzegorz P., podejrzani o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się oszustwami internetowymi. Członkowie grupy oferowali do sprzedaży pojazdy i wyłudzali pożyczki na poczet przyszłych transakcji. Przestępcy oszukali w ten sposób kilka tysięcy osób z całej Polski a straty określono na około 10.000.000 zł. Za mężczyznami Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał listy gończe oraz europejskie nakazy aresztowania.

Czynności wykonane przez policjantów z Wielkopolski pozwoliły na ustalenie, że obaj poszukiwani ukrywają się na terenie Niderlandów. Wtedy też poznańscy "łowcy głów” - prowadzący sprawę poszukiwawczą, poinformowali o tym fakcie przedstawicieli sieci ENFAST w Komendzie Głównej Policji, którzy nawiązali współpracę ze swoimi holenderskimi odpowiednikami.

Wyspecjalizowany w lokalizowaniu najbardziej poszukiwanych przestępców zespół poszukiwań zaczął weryfikować informacje uzyskane od polskich funkcjonariuszy. Obaj poszukiwani byli bardzo ostrożni i przez jakiś czas skutecznie wymykali się stróżom prawa, m.in. zmieniali miejsca pobytu i stosowali inne metody aby uniknąć zasądzonej przez polski sąd kary pozbawienia wolności.

W wyniku intensywnej współpracy polskiej i niderlandzkiej Policji, bieżącej wymiany informacji poprzez sieć ENFAST, 02.02.2023 r. tuż po godz. 8.00 rano w miejscowości Rijswijk, w południowej Holandii, doszło do zatrzymania Grzegorza P. Drugi z poszukiwanych - Tomasz Sz. wpadł w ręce policjantów w godzinach wieczornych, w tej samej miejscowości. Aktualnie obaj oczekują w areszcie na ekstradycję do Polski.

Sieć ENFAST czyli europejska sieć współpracy Policji zajmująca się lokalizowaniem i zatrzymywaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców poszukiwanych europejskimi nakazami aresztowania funkcjonuje na terenie Unii Europejskiej od dwunastu lat. Policjanci należący do sieci współpracują na co dzień z EUROPOL-em, INTERPOL-em i dziesięcioma krajami partnerskimi spoza UE . Polskie przedstawicielstwo sieci znajduje się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP. Współpraca w ENFAST charakteryzuje się szybkim przekazem informacji, umożliwiającym natychmiastowe podjęcie działań policyjnych na terenie całej Europy. Dzięki ścisłej współpracy i bieżącej wymianie informacji poprzez ENFAST, tylko w ciągu ostatniego miesiąca doszło do zatrzymania trzech przestępców poszukiwanych przez polskie organy ścigania. Wszyscy trzej ukrywali się w Niderlandach.

Oprócz Tomasza Sz. i Grzegorza P. w ręce Policji wpadł Paweł W. - poszukiwany przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu za szereg przestępstw, m.in. za wymuszenie rozbójnicze, przestępstwa narkotykowe i kradzieże. Dzięki współpracy radomskich „łowców głów” z komórką ENFAST w Biurze Kryminalnym KGP , która prowadziła wymianę informacji w tej sprawie z holenderskimi policjantami, doszło do dynamicznego zatrzymania Pawła W. w Rotterdamie, w zachodniej części Niderlandów. Procedura ekstradycyjna jest w toku.