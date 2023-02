Dwaj mężczyźni w ciągu jednej nocy uratowani przed wychłodzeniem Data publikacji 06.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z posterunku w Kowalewie Pomorskim, pow. golubsko-dobrzyński, w ciągu jednej nocy pomogli dwóm mężczyznom, którym groziło wychłodzenie organizmu. Dzięki funkcjonariuszom szybko udzielona została im pomoc medyczna i zapewnione bezpieczne schronienie.

W nocy z soboty na niedzielę (4/5.02.2023) do policjantów patrolujących Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński), podszedł mężczyzna i poinformował funkcjonariuszy, że chwilę wcześniej, w rejonie dworca autobusowego spotkał prawdopodobnie osobę bezdomną. Mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsce i potwierdzili informacje przekazane przez przechodnia. W rejonie dworca zastali 45-latka, który oświadczył, że faktycznie jest osobą bezdomną, wiodącą wędrowny tryb życia i niemającą schronienia. Ze względu na panujące trudne warunki atmosferyczne i siarczysty mróz policjanci przewieźli mężczyznę do schroniska dla osób zagrożonych wychłodzeniem, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna i stosowna opieka.

Ten sam patrol kilka godzin później w niedzielny poranek (5.02.2023) o godzinie 5.00 na jednej z ulic w Kowalewie Pomorskim zauważył mężczyznę leżącego w zaspie śniegu. Policjanci natychmiast podjęli interwencję, w trakcie której okazało się, że 25-letni mieszkaniec Kalisza, znajdując się pod działaniem sporej ilości alkoholu, przewrócił się i zasnął na ulicy. Mężczyźnie natychmiast udzielona została odpowiednia pomoc medyczna, a następnie przewieziony on został do izby wytrzeźwień, gdzie zapewniono mu odpowiednią opiekę.

Towarzyszący nam spadek temperatury dla osób nieporadnych bądź będących pod wpływem alkoholu może stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Golubsko-dobrzyńscy policjanci już od początku listopada systematycznie sprawdzają pustostany, altany, dworce, klatki schodowe oraz wszystkie inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Mundurowi, podczas służby patrolowej, zwracają uwagę na miejsca, gdzie mogą znajdować się osoby będące w potrzebie.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu — nie bądźmy obojętni i informujmy na nr + 48 47 75 49 200 lub 112, o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, która może być narażona na wyziębienie lub zamarznięcie. Postawa przechodnia w Kowalewie Pomorskim udowadnia, że dzięki informacjom przekazanym patrolowi policji, być może, uratowane zostało ludzkie życie.