Nowe specjalistyczne pojazdy odebrali dziś dolnośląscy policjanci Data publikacji 06.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Flota dolnośląskiej Policji powiększyła się dziś o 11 nowych pojazdów, które wykorzystywać będą teraz funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miast i powiatów naszego województwa. Wartość zakupionego sprzętu transportowego opiewa na kwotę ponad 2.5 miliona złotych. Samochody to zakup współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz budżetu Komendy Głównej Policji. Natomiast motocykle i quady zostały sfinansowane w całości ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

6 lutego bieżącego roku przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odbyło się uroczyste przekazanie 11 nowych pojazdów służbowych dla dolnośląskich policjantów. W spotkaniu, którego gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoim zastępcą – insp. Robertem Frąckowiakiem, uczestniczył Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz wraz ze swoim zastępcą Bartłomiejem Wiązowskim, a także policjanci odbierający dziś klucze do nowych pojazdów.

5 elektrycznych radiowozów marki Nissan model Leaf wraz ze stacjami do ich ładowania zostały zakupione w ramach współfinansowania ze środków Komendy Głównej Policji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Elektromobilność to ważna sprawa, bo wiąże się bezpośrednio z ograniczeniem emisji spalin, a otrzymane dziś nowe pojazdy dadzą policjantom możliwość realizacji ustawowych zadań, na jeszcze wyższym niż dotychczas poziomie i z troską o środowisko. Auta te znacząco różnią się od tych standardowych, które wykorzystywane były dotychczas przez funkcjonariuszy, szczególnie w aspekcie emisji spalin do atmosfery, co jak wiemy, ma bezpośredni wpływ na poziom czystości powietrza. Wszystko za sprawą wyposażenia w napęd elektryczny, ale pojazdy te mają też inne ciekawe oraz funkcjonalne rozwiązania. Auta japońskiego producenta trafią do funkcjonariuszy z Legnicy, Polkowic, Milicza, Świdnicy oraz Jawora.

Na ulicach Wałbrzycha i Wrocławia, spotkamy także mundurowych pełniących służbę w nowych specjalistycznych furgonach ETDiE (Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii). Są to ministacje diagnostyczne, które funkcjonariusze wykorzystywać będą również do kontroli emisji spalin. Dwa nowoczesne busy marki Ford model Transit z silnikami wysokoprężnymi, naszpikowane są urządzeniami diagnostycznymi, które są niezbędne w procesie walki z nadmierną emisją spalin do atmosfery przez niesprawne technicznie pojazdy.

Flota wałbrzyskich policjantów powiększyła się również o 2 specjalnie przystosowane do pełnienia służby patrolowej w trudnym terenie quady. Są to pojazdy marki TGB BLADE, w wersji oznakowanej wraz z przyczepkami do ich transportu. Posiadają silniki benzynowe o mocy 83 km, a jeden z nich wyposażony jest dodatkowo w system gąsienicowy. Quady umożliwią funkcjonariuszom m.in. jeszcze skuteczniejsze prowadzenie działań poszukiwawczych za osobami zaginionymi, czy też walkę z kłusownictwem lub dyscyplinowanie innych użytkowników tego typu pojazdów oraz motocykli, którzy płoszą zwierzynę i rozjeżdżają leśne ścieżki.

Szybki dojazd samochodem w miejsca odległe lub trudno dostępne, które znajdują się w obrębie rzek i cieków wodnych, bywa mocno utrudniony albo niekiedy wręcz niemożliwy. Dlatego też, aby być jeszcze bardziej skutecznymi w działaniu, dolnośląscy wodniacy zostali wyposażeni w dwa motocykle. Są to pojazdy nieoznakowane typu Enduro, a policjanci otrzymali je wraz z kaskami wyposażonymi w system łączności.

W trakcie spotkania związanego z przekazaniem sprzętu transportowego głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który złożył serdeczne podziękowania na ręce Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego za współpracę i stałą pomoc w realizacji ustawowych zadań, a także przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za wszelką pomoc i wsparcie w zakresie zakupem nowych pojazdów służbowych. Jednocześnie szef dolnośląskich policjantów zapewnił, że radiowozy te pozwolą funkcjonariuszom jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo lokalnej społeczności każdego dnia.

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zwrócił uwagę na fakt, że zakup nowych aut dla dolnośląskiej Policji wpisuje się w politykę państwa, które cały czas podnosi standardy pracy służb i nadmienił, że z pewnością przełoży się to na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Natomiast Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, w kilku słowach podsumował pozytywne działania służb na tak niełatwym obszarze, jakim jest województwo dolnośląskie. Zwrócił między innymi uwagę na jego położenie, duży rozwój oraz stałą potrzebę współdziałania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu za współpracę w zakresie wdrażania elektromobilności w służbach i poparł wyraźnie wszelkie działania policjantów mające na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wskazał na wagę wykorzystywania przez służby ekologicznych pojazdów oraz zapewnił, że fundusz wspiera i będzie wspierał zakup kolejnych przyjaznych środowisku samochodów.

Po zakończeniu spotkania służbowego policjanci pojechali nowymi radiowozami do swoich jednostek macierzystych, aby teraz z wykorzystaniem tego nowego sprzętu realizować zadania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miast i powiatów Dolnego Śląska.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu