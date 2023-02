Ukradł pieniądze i kartę bankomatową…zatrzymał go policjant po służbie

42 -letni mieszkaniec Gminy Nowogard ukradł z pieniądze i kartę bankomatową należącą do ekspedientki jednego ze sklepów w Gryficach. Zatrzymał go Policjant Ruchu Drogowego z Gryfic w czasie wolnym od służby. Pieniądze i Karta bankomatowa zostały odzyskane i trafiły do pokrzywdzonej.