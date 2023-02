Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego kierującego i znieważenie funkcjonariuszy Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadomieniem patrolu Policji i ostatecznie zatrzymaniem zakończyła się jazda 42-letniego mężczyzny. Kierujący miał poważne problemy z opanowaniem samochodu, gdyż badanie wykazało ponad trzy promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna, zanim trafił do policyjnego aresztu znieważył funkcjonariuszy, a już po wytrzeźwieniu na salę sądową, gdzie usłyszał skazujący go wyrok.

W sobotnie popołudnie (4.02.2023) w miejscowości Cieszyno doszło do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierującego samochodem marki Volkswagen. Z relacji świadków wynika, że kierujący samochodem poruszał się drogą publiczną przysłowiowym wężykiem, od krawędzi jezdni do jej osi. Kierujący miał wyraźne problemy z utrzymaniem toru jazdy co dało podstawę, iż może znajdować się po wpływem alkoholu. Po tym, jak mężczyzna prowadził samochód, inny kierujący uniemożliwił dalszą drogę, a następnie dokonał obywatelskiego zatrzymania. O tym, co się wydarzyło mężczyzna powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie, który natychmiast na miejsce interwencji skierował patrol. Kierujący nietrzeźwy mężczyzna, zanim trafił do policyjnego aresztu, znieważył interweniujących funkcjonariuszy. Kryminalni przygotowywali materiał dowodowy pozwalający na rozpatrzenie tej sprawy w trybie przyśpieszonym. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił na salę sądową.

Sędzia uznał go za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, 3 lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5.000 zł.

(KWP w Szczecinie / kp)