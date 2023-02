Dzielnicowi z Pogodna zadbali o osobę potrzebującą wsparcia Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno KMP w Szczecinie zainteresowali się bezdomnym 64-latkiem, który potrzebował pomocy. Mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej zadbali o mężczyznę. Jest on teraz w Ośrodku.

Policjanci z Pogodna w czasie wykonywania czynności służbowych w rejonie zauważyli w pojeździe marki SAB 64- latka. Jak się okazało, mężczyzna mieszka w tym pojeździe od kilku dni. Sytuacja życiowa, brak rodziny i środków finansowych zmusił 64-latka do zamieszkania w samochodzie.

Dzielnicowi nie zostawili Pana bez wsparcia. Wspólnie z funkcjonariuszami ze Straży Miejskiej bezdomny został przewieziony do Ośrodka przy ul. Zamkniętej 5. Po powrocie do jednostki dzielnicowy sporządził wniosek do Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Szczecinie w celu objęcia 64-latka wsparciem i nadzorem.

Dzielnicowi współpracują z instytucjami, które zajmują się problematyką osób bezdomnych i od lat podejmują czynności w ramach działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych. Dzięki temu doskonale orientują się, w jakich miejscach takie osoby starają się przetrwać okres zimowy. Informacje o nich przekazują także mieszkańcy.

W zainteresowaniu mundurowych są pustostany, ogródki działkowe, altanki, klatki schodowe, strychy, okolice mostów i kanałów ciepłowniczych, ale również tereny zielone. Jak co roku, policjanci monitorują sytuację tych osób, oferując pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby, zawsze proponują pomoc w dotarciu do ośrodków zapewniających bezpieczne schronienie, bezpłatny nocleg, ciepły posiłek.

Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować czyjeś życie!

T Y T E Ż M O Ż E S Z P O M Ó C !

Jeśli widzisz bezdomnego siedzącego lub śpiącego na przystanku, przed klatką, w parku lub innym miejscu zadzwoń i poinformuj odpowiednie służby: Policja numer 112 lub Straż Miejska telefon 986.

Jeśli osoba bezdomna jest pod wpływem alkoholu, przy niskich temperaturach może dojść do wyziębienia organizmu i śmierci. Dzięki odpowiedniej reakcji, możesz nawet uratować komuś życie.