Miej fake newsy pod kontrolą! Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zjawisko rozprzestrzeniania fałszywych informacji staje się coraz bardziej powszechne i stanowi poważne zagrożenie dla naszej wiedzy, świadomości oraz bezpieczeństwa. Celem fake newsów jest nie tylko dezinformacja, ale i manipulowanie oraz wprowadzanie w błąd. Dlatego tak ważne jest, aby uczyć się, jak je rozpoznawać i ich unikać.

Mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach kontynuują kampanię pod nazwą „Wylogowani”, która przestrzega przed zagrożeniami, z jakimi możemy się spotkać podczas korzystania z Internetu, w tym portali społecznościowych czy komunikatorów.

Sieć gwarantuje nam nieograniczony dostęp do informacji z różnych zakątków świata, ale też nieograniczone możliwości w publikowaniu treści. Siłą fake newsów jest ich realistyczny wydźwięk. Często wpisują się w aktualną sytuację społeczną, co sprawia, że odbiorcy chętnie je udostępniają i wierzą w nie, bez sprawdzenia ich wiarygodności.

Wpisy w mediach społecznościowych lub treści wysyłane w wiadomościach prywatnych również mogą zawierać i rozpowszechniać niebezpieczne treści.

Mając to na uwadze, policjanci, którzy prowadzą kampanię „Wylogowani”, przygotowali i opracowali grafikę z kilkoma podstawowymi zasadami, które mogą pomóc w rozpoznaniu czy otrzymana informacja to prawda, czy fałsz. Przygotowany plakat, oprócz publikacji w sieci, zostanie również przekazany do śląskich komend Policji. Dzięki temu szersze grono odbiorców będzie miało możliwość zapoznania się z treściami edukacyjnymi.

Zachęcamy do śledzenia strony śląskiej Policji, gdzie na bieżąco będą publikowane kolejne materiały dotyczące realizowanych działań w ramach kampanii „Wylogowani”.