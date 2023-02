21 zarzutów za kradzieże z włamaniem. Suma strat to blisko 100 tysięcy złotych Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży z włamaniem do garaży. Suma strat poniesionych przez pokrzywdzonych to blisko 100 tysięcy złotych. Jeden z mężczyzn usłyszał 21 zarzutów. Obu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu dzielnicowi zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu żarskiego, który podejrzany jest o włamania do garaży. Do zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców dochodziło od drugiej połowy 2022 roku, aż do stycznia bieżącego roku, na terenie Żar. Policjanci zatrzymali mężczyznę na gorącym uczynku 31 stycznia w pobliżu garaży. Mężczyzna posiadał przedmioty, mogące służyć do popełnienia przestępstwa takie jak łom, czy nożyce do cięcia metalu. 27-latek został zatrzymany, a znalezione przy nim rzeczy zabezpieczone do dalszych badań. Zgromadzony materiał pozwolił przedstawić mu 21 zarzutów kradzieży z włamaniem. Jego łupem najczęściej padały elektronarzędzia, a łączna suma strat wycenionych przez pokrzywdzonych wyniosła blisko 100 tysięcy złotych. Sąd przychylił się do wniosku żarskiej Prokuratury oraz Policji i aresztował go na trzy miesiące.

Na podstawie zebranych informacji i wnikliwej pracy, funkcjonariusze z żarskiej komendy ustalili, że za przestępczym procederem stoi jeszcze 28-latek. Podejrzewany mężczyzna zatrzymany został 2 lutego. Materiał dowodowy, jaki zgromadzili śledczy pozwolił przedstawić mężczyźnie 11 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem do garaży. Prokuratura Rejonowa w Żarach zastosowała wobec 28-latka dozór policyjny. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia.

Za swoje postępowanie obaj mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Za tego typu przestępstwa grozić im może do 10 lat pozbawienia wolności.