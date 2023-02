Zatrzymali kolejną karuzelę vatowską Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli prowadzone postępowanie przeciwko podejrzanym o tzw. oszustwa vatowskie. Zebrane dowody świadczą o tym, że sprawcy, wystawiając fikcyjne faktury, wyłudzili lub próbowali wyłudzić od Skarbu Państwa przynajmniej 6,5 mln zł. Akt oskarżenia w ich sprawie trafił właśnie do sądu.

Sprawcy, działając w latach 2014-2015 na terenie całego kraju, prowadzili przestępczą działalność w celu uzyskiwania nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem rzepakowym. Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót towarem, a następnie wprowadzaniu ich do dokumentów księgowych prowadzonych firm. Na tej podstawie rozliczali je oni w składanych deklaracjach skarbowych, w celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do kontrolowanych podmiotów w Czechach i na Słowacji. W ciągu około 1,5 roku swojej działalności sprawcy wystawili fikcyjne faktury na kwotę co najmniej 40 milionów złotych doprowadzając, bądź usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przynajmniej 6,5 miliona złotych. Sprawcom zarzucono dodatkowo przestępstwo prania brudnych pieniędzy, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych kontrahentów uczestniczących w przestępczej „karuzeli”.

Śledczy zebrali materiał dowodowy, pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu do Sądu Okręgowego w Sosnowcu aktu oskarżenia wobec 6 podejrzanych w wieku od 33 do 52 lat. Wobec dwóch z nich zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji i zakazów opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody, zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości 580 tysięcy złotych.