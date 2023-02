Seryjni włamywacze zatrzymani Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech seryjnych włamywaczy, obywateli Gruzji zatrzymali kilka dni temu policjanci z KWP w Poznaniu. Włamywali się do domów jednorodzinnych i mieszkań. Kradli głównie złotą biżuterię i gotówkę. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kilka dni temu zatrzymali pod Bydgoszczą trzech Gruzinów. Mężczyźni tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się seryjnie włamaniami do mieszkań i domów. Działali oni głównie na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego ale również innych regionów całego kraju.

Zanim doszło do akcji zatrzymania została przeprowadzona analiza zgłoszonych spraw. Okazało się, że można było wyodrębnić schemat działania sprawców. Do wytypowanych domów albo mieszkań włamywali się wybijając szyby w drzwiach balkonowych albo nisko położonych oknach. Robili to zazwyczaj po południu, pod nieobecność domowników. Kradli zazwyczaj złoto, gotówkę oraz drobny sprzęt elektroniczny, który można było łatwo sprzedać.

W uzyskanie jak największej ilości informacji i materiałów dowodowych zaangażowali się policjanci z wydziału kryminalnego oraz dochodzeniowo śledczego KWP w Poznaniu. Ważną rolę odegrali także specjaliści poznańskiego laboratorium kryminalistycznego, którzy przebadali mnóstwo śladów. Wszystkie tropy prowadziły do trzech Gruzinów rezydujących na co dzień na terenie powiatu poznańskiego. Często jednak wyjeżdżali do sąsiednich województw.

Wszystkie zebrane materiały dowodowe zostały przedłożone prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Na podstawie odpowiednich nakazów zaplanowano akcję zatrzymania.

Sprawcy w ubiegłym tygodniu wyjechali do niewielkiej miejscowości koło Bydgoszczy. To była ich tymczasowa baza wypadowa na kolejne włamania. Do akcji w związku z tym włączono policjantów z Bydgoszczy. Podejrzani zostali zatrzymani w wynajmowanym lokalu. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli gotówkę i złotą biżuterię. Zabezpieczono także noże, bagnet, kastet, miotacz gazu oraz broń hukową bez wymaganego zezwolenia. Dodatkowo zabezpieczono fałszywe ukraińskie dokumenty, którymi posługiwali się dwaj zatrzymani.

Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanym mężczyznom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się włamaniami. Niektórzy usłyszeli także zarzut posługiwania się sfałszowanymi dokumentami i nielegalnego posiadania broni.

Na wniosek prokuratora Sąd w Poznaniu aresztował wszystkich trzech podejrzanych. Grozi im do 10 lat więzienia.