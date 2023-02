Spieszył się na imprezę Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca mercedesa przekroczył prędkość. Został zatrzymany przez mundurowych z grupy SPEED. Policjantom tłumaczył się, że spieszy się na urodziny. Za popełnione wykroczenie został ukarany wysokim mandatem, a na konto kierowcy wpłynęło 15 punktów karnych.

4 lutego 2023 roku policjanci z grupy SPEED pełnili służbę radiowozem nieoznakowanym, na terenie powiatu łowickiego patrolując autostradę A2. Około godziny 20:00 zauważyli pędzącego w kierunku Warszawy mercedesa. Postanowili sprawdzić szybkość poruszającego się pojazdu. Wówczas okazało się, że prędkość z jaką poruszał się to aż 213 km/h . Kierujący po chwili został zatrzymany do kontroli. Podczas rozmowy z mundurowymi 22-latek tłumaczył, że jedzie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na spotkanie miłośników sportowych samochodów, które właśnie tego dnia obchodzi swoją rocznicę powstania i on niestety jest już na nią mocno spóźniony. Mężczyzna nie kwestionował popełnionego wykroczenia przyjął mandat karny w wysokości 2500 złotych. Na konto kierowcy wpłynęło 15 punktów karnych.

Nadrabianie czasu prędkością to bardzo zły wybór. Panujące w ostatnim czasie warunki drogowe i pogodowe powinny powstrzymywać kierujących od ryzykownych zachowań za kierownicą, a niestety właśnie w tym przypadku tak nie było. Tłumaczenie swojej szybkości korzystaniem z drogi szybkiego ruchu nie jest dobrym wytłumaczeniem. Zatem przypomnijmy. Autostrady to specjalnie zaprojektowane drogi zapewniające możliwość szybkiego i płynnego przemieszczania się pojazdów. Na tych drogach dozwolona maksymalna prędkość to 140 km/h. Ponadto trzeba pamiętać, że kodeksowe ograniczenia mają charakter ogólny i mogą być zmienione za sprawą zasad szczegółowych, które wprowadzają znaki drogowe na danym odcinku drogi. Nie zapominajmy że, niezmiennie prędkość jest w czołówce przyczyn zdarzeń drogowych! Ponadto za przekroczenie prędkości, jazdę po alkoholu czy niezatrzymanie do kontroli możemy stracić prawo jazdy.

asp. sztab. Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi



