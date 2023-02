Policjant z Komisariatu Wodnego Policji uratował tonącego mężczyznę Data publikacji 07.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Rafał Zakrocki, policjant z Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie uratował 26-latka, który topił się w okolicy mostu Zwierzynieckiego. Funkcjonariusz pomimo trudnych warunków atmosferycznych, przeprowadził błyskawiczną akcję ratunkową, podjął z wody mężczyznę i bezpiecznie odholował go do brzegu.

W miniony piątek, 3 lutego 2023 roku służbę dyżurną w Komisariacie Wodnym Policji w Krakowie pełnił asp. szt . Rafał Zakrocki. Około godziny 1.00 policjant otrzymał alarmującą informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o osobie, która według świadków miała wskoczyć do Wisły i topić się nieopodal mostu Zwierzynieckiego w Krakowie. Funkcjonariusz świadomy, że liczy się każda sekunda błyskawicznie odpalił łódź motorową i ruszył na pomoc. Aspirant sztabowy Rafał Zakrocki podpłynął we wskazane miejsce i zaczął wypatrywać potrzebującej ratunku osoby. Pomimo bardzo trudnych warunków, ograniczonej przez porę nocną widoczności, zauważył mężczyznę ledwo utrzymującego się na powierzchni wody. Policjant wskoczył do wody, podpłynął do tonącego i wyciągnął go na pokład łodzi, gdzie okrył go kocem ratunkowym oraz udzielił mu pierwszej pomocy. Następnie dopłynął z nim do brzegu, gdzie wychłodzonego, ale przytomnego, jak się okazało, 26-latka funkcjonariusz przekazał przybyłej na miejsce załodze karetki pogotowia ratunkowego. Zaopatrzony przez ratowników medycznych mężczyzna został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali.

Policjanci Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie służą całą dobę. Dzięki temu, że ich siedziba znajduje się przy Wiśle, a ich łódź motorowa jest cały czas zwodowana, funkcjonariusze są wstanie podjąć interwencję o każdej porze na śródmiejskim odcinku Wisły, zdecydowanie szybciej niż inne służby.