Zatrzymani za kradzieże zuchwałe i utrudnianie postępowania

Policjanci CBŚP zatrzymali 3 osoby, do sprawy w której łącznie występuje 24 podejrzanych. Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Jest to kolejne uderzenie w gang, którego członkowie okradali podróżnych w pociągach dalekobieżnych. Ofiarami padali cudzoziemcy, a celem sprawców były głównie pieniądze. Rozbicie gangu było efektem także współpracy z SOK.

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie w różnych rejonach Polski okradali pasażerów pociągów było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu i współpracy policjantów z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, prokuratorów Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, funkcjonariuszy Wydziału do Spraw Operacyjno – Prewencyjnych i Bezpieczeństwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i pracowników przewoźnika dalekobieżnego. W efekcie ich działań jeszcze w 2021 roku zatrzymano 7 osób i zabezpieczono narzędzia mogące służyć do popełniania przestępstw na cudzoziemcach, głównie obywatelach Ukrainy. O sprawie pisaliśmy w materiale pt.: Rozbity gang okradający podróżnych w pociągach.

Największe uderzenie policjanci przeprowadzili w marcu minionego roku, kiedy to zatrzymali 13 podejrzanych i 1 doprowadzili z zakładu karnego. Wówczas działania miały miejsce na terenie województw: zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. O sprawie pisaliśmy w materiale pt.: Kolejne działania w sprawie gangu okradającego podróżnych w pociągach.

W minionym tygodniu policjanci CBŚP zatrzymali 3 osoby, jedną w Warszawie i dwie na terenie województwa śląskiego. Jedna osoba jest podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwie współpracowały z tym gangiem. W Podkarpackim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. kradzieży zuchwałej czy utrudniania postępowania.