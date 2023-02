"Świadomy senior to bezpieczny senior" audiobook przygotowany z myślą o seniorach Data publikacji 08.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczorajszy w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego odbył się event zorganizowany celem przekazania audiobooków pn. „Świadomy senior to bezpieczny senior”, które zostały specjalnie opracowane w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, w ramach projektu profilaktycznego o tej samej nazwie. Płyta i specjalnie dołączona do niej książeczka powstała nakładem aż 200 egzemplarzy dzięki współpracy i wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Płocka.

Audiobook powstał z myślą o tych wszystkich seniorach, którzy rzadziej wychodzą z domu, są mniej aktywni i z różnych względów nie mogą uczestniczyć w spotkaniach z funkcjonariuszami. Założeniem realizacji projektu było dotarcie do jak największej liczby odbiorców, stąd pomysł, aby udostępnić do wypożyczenia płyty oraz specjalnie dołączoną do niej książeczkę, w Mediatece oraz filiach bibliotek Książnicy Płockiej. Wybrane treści, które znalazły się na płycie podzielone zostały na 5 tematycznych rozdziałów.

Zaczęliśmy od bezpieczeństwa w miejscu naszego zamieszkania ponieważ każdy z nas chce się czuć bezpiecznie zarówno w domu , na spacerze i na zakupach. Kilka podstawowych rad i wskazówek, które Państwu przekazujemy sprawdzą się w każdej sytuacji. Najważniejsze z nich to, aby nie otwierać drzwi nieznajomym i właściwie zabezpieczać mieszkanie oraz swoją własność.

Bezpieczeństwo finansowe to tytuł drugiego rozdziału. W tej części przypominamy podstawowe metody oszustw finansowych, schemat działania sprawców. Podpowiadamy na co zwracać uwagę podczas zawierania umów i transakcji finansowych, jakie techniki wywierania wpływu stosują sprzedawcy, co zrobić w sytuacji, kiedy zakupiony towar lub usługa nie spełnia naszych oczekiwań. Zwracamy uwagę na prawo konsumenta do reklamacji.

Nie zapomnieliśmy o wszystkich tych osobach, które zmagają się z różnego rodzaju problemami jak przemoc domowa, czy uzależnienia. Wyjaśniamy i podpowiadamy czym jest przemoc domowa i jakie są jej rodzaje. Poprzez szereg zadawanych pytań przez lektora, każdy słuchacz może sprawdzić czy jest osobą doznającą przemocy. Podpowiadamy gdzie szukać pomocy, które instytucje i w jakim zakresie udzielają pomocy. Przypominamy rolę policji w tym zakresie oraz informujemy o nowych uprawnieniach policjantów w sprawniejszym izolowaniu sprawców przemocy i podajemy numery telefonów oferujących pomoc i wsparcie osobom doznającym przemocy. Alkoholizm i nałogowe palenie tytoniu to kolejne tematy uwzględnione w audiobooku i tu również zebraliśmy cenne rady, wskazówki oraz numery telefonów oferujące pomoc.

Każdy senior to również uczestnik ruchu drogowego i ze względu na zmieniające się z wiekiem zdolności psycho-fizyczne w szczególny sposób powinien uważać i zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze.

Ostatni rozdział poświęciliśmy naszym policyjnym internetowym aplikacjom, które ułatwiają kontakt z policją. Funkcjonują z powodzeniem już od 2016 roku, pomimo to nie wszyscy wiedzą o ich istnieniu i o możliwościach, które oferują. I tak aplikacja Moja Komenda jest w uproszczeniu spisem adresów i kontaktów telefonicznych wszystkich, nawet najmniejszych posterunków policji, na terenie całego kraju. Co istotne, ułatwia również kontakt z dzielnicowym. Wystarczy, że wpiszemy swój adres zamieszkania, a aplikacja wskaże dane i telefon kontaktowy dzielnicowego, z którym bezpośrednio przez aplikację można w szybki sposób połączyć się telefonicznie. Aplikacja ma wgrany gps , dzięki czemu wskaże również drogę dojazdu do jednostki policji w danej miejscowości.

Aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z kolei pozwala każdemu mieszkańcowi w szybki sposób zaalarmować policjantów o tym, że coś niewłaściwego dzieje się w naszym miejscu zamieszkania. Wybierając na mapie miejsce swojego zamieszkania, mamy możliwość wybrania z listy zagrożenie, którego jesteśmy świadkami. Możemy zrobić to w sposób całkowicie anonimowy, nie jest to jednak forma złożenia zawiadomienia w sprawie. Każda informacja, która za pomocą aplikacji trafia do policjantów jest dokładnie weryfikowana i sprawdzana. Jest też sygnałem i informacją dla funkcjonariuszy jak planować służbę, gdzie kierować patrole i z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia na danym osiedlu.

Nagranie trwa ponad godzinę, można w dowolny sposób wybierać rozdziały i podrozdziały, które mamy ochotę posłuchać albo wybrać te, do których chcemy powrócić

Audioboook opracowała i przeczytała w studiu nagrań policjantka z Wydziału Prewencji płockiej komendy.

Wierzymy, że będzie to dobre narzędzie edukacyjne, które pomoże uchronić płockich seniorów przed różnego rodzaju zagrożeniami, ponieważ „świadomy senior, to bezpieczny senior”.

Autor: asp. Krystyna Kowalska