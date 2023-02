Poszukiwani przez czeskie organy ścigania wpadli podczas kontroli drogowej Data publikacji 08.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu krakowskiego podczas kontroli drogowej trafili na trzech obcokrajowców, w tym dwóch poszukiwanych przez czeskie organy ścigania. Pojazd, którym podróżowali, również był poszukiwany, ale już przez polską jednostkę Policji. Mężczyźni zostali zatrzymani i przekazani do dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

4 lutego br. , w Mogilanach policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych zatrzymali do kontroli drogowej kierującego golfem, który podejrzanie zwolnił na widok radiowozu. Kierującym okazał się 34-letni obywatel Ukrainy,a pasażerami 33-letni Ukrainiec oraz 35-letni Mołdawianin. Mężczyźni podczas kontroli byli widocznie podenerwowani, okazało się, że nie bez powodu... bo sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 33 i 35-latek byli poszukiwani przez czeskie organy ścigania.Z kolei pojazd, którym się poruszali, był poszukiwany przez Komendę Powiatową Policji w Pszczynie do sprawy kradzieży z włamaniem. Policjanci poinformowali mężczyzn o zatrzymaniu. Wówczas jeden z nich, 33-latek rzucił się do ucieczki, jednak szybko został ujęty.

W volkswagenie, którym się poruszali, policjanci znaleźli łom, odstraszacz psów, 3 taśmy klejące, gaz pieprzowy i inne przedmioty mogące służyć do włamań. Mundurowi przeszukali też zatrzymanych, znajdując przy nich między innymi gotówkę w różnej walucie, którą także zabezpieczyli wobec podejrzenia, że może pochodzić z przestępstwa. Wszyscy trzej mężczyźni trafili do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, skądz kolei zostali przekazani do dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.