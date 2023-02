XIII Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja Data publikacji 08.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Uroczystą inauguracją w Polskim Komitecie Olimpijskim rozpoczął się XIII Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o puchar Komendanta Głównego Policji. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Przedsięwzięcie patronatem honorowym objęli Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezes Polskiego Związki Piłki Nożnej, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Sekcji Polskiej IPA. Rozgrywki potrwają do piątku w halach sportowych na terenie m. st. Warszawy.

W środę 9 lutego o godzinie 9.00 na sześciu warszawskich obiektach rozpoczęły się rozgrywki XIII Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im . podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji pod Patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Sekcji Polskiej IPA.

Mecze odbywają się w sześciu halach zlokalizowanych w różnych częściach stolicy. Spotkania finałowe zostaną rozegrane 10 lutego br. w hali Centrum Rekreacyjo-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany. Wtedy przypada 13. rocznica śmierci podkom. Andrzeja Struja, który zginął na Woli interweniując podczas urlopu wobec dwóch agresywnych młodych mężczyzn. Śmiertelne okazały się ciosy nożem, zadana przez jednego z bandytów. Piłkarski turniej jest hołdem złożonym stołecznemu policjantowi. Na pomysł unieśmiertelnienia w ten sposób funkcjonariusza i zachowania Jego postawy dla potomnych wpadli w 2010 roku mł. insp. w st. spocz. Andrzej „Pułko” Kuczyński, obecnie pracujący Biurze Komunikacji Społecznej KGP i legendarny trener Andrzej Strejlau.

W tym roku do rywalizacji stanęły 64 drużyny, które walczą o palmę pierwszeństwa w trzech kategoriach: kobiet i mężczyzn OPEN oraz mężczyzn 35+.

Trzy główne trofea zostały zaprezentowane dzień wcześniej 7 lutego br. podczas wieczornej gali otwarcia turnieju w Centrum Olimpijskim im . Jana Pawła II - siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Podczas uroczystości wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć stołecznego funkcjonariusza oraz wszystkich policjantów, który polegli na służbie, a także wszystkich obrońców Ukrainy, którzy polegli walcząc z rosyjską agresją. Na gali obecna była wdowa po policjancie Anna Struj wraz z jedną z córek Krystyną.

Wszyscy zebrani mogli zapoznać się z biogramem podkom. Andrzeja Struja, wręczono również podziękowania dla przedstawicieli instytucji, które włączyły się w organizację turnieju, a reprezentacje polskiej Policji w piłce nożnej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet zostały uhonorowane specjalnymi podziękowaniami za sukcesy odniesione w 2022 r. Przypomnijmy - policjantki zajęły trzecie miejsce w światowym turnieju piłki nożnej halowej w listopadzie w Niderlandach, a mężczyźni obronili mistrzowski tytuł z 2021 roku zdobywając pierwsze miejsce w rozegranym w grudniu 2022 r. na Teneryfie międzynarodowym turnieju siedmioosobowych drużyn policyjnych. Z Centrum Olimpijskiego delegacja funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji udała się na miejsce śmierci podkom. Andrzeja Struja, aby złożyć tam wieniec. Licznie zebrani goście, wśród których znalazł się także nadinsp. Paweł Dzierżak Komendant Stołeczny Policji, a także przedstawiciele służb biorących udział w rozgrywkach, mieli okazję obejrzeć turniejową piłkę, która wjechała na salę policyjnym samochodzikiem. Mały kierowca przekazał piłkę Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi, a ten sędziemu głównemu zawodów. Na gali głos zabrali: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Prezes PKOl Andrzej Krasiński, w imieniu Prezesa PZPN Cezarego Kuleszy i własnym Andrzej Strejlau oraz wiceburmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Grażyna Orzechowska-Mikulska.

- Ponad 120 tabliczek epitafijnych w Komendzie Głównej Policji, wśród nich tabliczka podkom. Andrzeja Struja... - powiedział nadinsp. Roman Kuster. - Historia tragiczna, ale zasługująca na to, aby móc każdego roku spotkać się, podziękować Andrzejowi za rzetelną służbę, za to, że wypełnił rotę ślubowania do końca.

Na zakończenie wszyscy zebrani mogli wysłuchać recitalu skrzypka Bogdana Kierejszy z towarzyszeniem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą kapelmistrza Janusza Trzepizura.

Organizatorem turnieju jest Biuro Komunikacji Społecznej KGP przy wsparciu Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP i Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Policji w KGP.

Patronat medialny nad turniejem sprawuje Gazeta Policyjna.



zdj. Paweł Ostaszewski i Andrzej Chyliński (Gazeta Policyjna)