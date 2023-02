Nie narażaj swojego życia - bądź widoczny i bezpieczny Data publikacji 08.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Krótkie dni, a do tego często padający deszcz lub śnieg, to czynniki, które znacząco wpływają na widoczność pieszych na drogach. Dlatego też, lubińscy policjanci przygotowali spot edukacyjny, obrazujący z jakiej odległości z perspektywy kierowcy jest widoczna osoba mająca na sobie kamizelkę odblaskową, a jak szybko znika z pola widzenia pieszy nie mający żadnych elementów odblaskowych. Każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, na drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Zbyt często dochodzi do tragedii z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, aby lekceważyć ten przepis. Pamiętaj! Będziesz widoczny - będziesz bezpieczny!

Policjanci przypominają jak ważne są elementy odblaskowe, które wpływają na widoczność niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności po zmroku. Wszyscy powinni wiedzieć o obowiązkowym ich noszeniu poza obszarem zabudowanym w przypadku, gdy nie ma drogi dla pieszych lub chodnika. Odblaski to niewielkie elementy mające wielką wagę w dbaniu o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. To dzięki nim pieszy jest znacznie lepiej widoczny na drodze, na przejściu dla pieszych i to one w wielu przypadkach ratują ludzkie życie. To jak działają elementy odblaskowe jest widoczne również na filmie edukacyjnym przygotowanym przez policjantów profilaktyków z lubińskiej komendy.

Z pewnością jesienią i zimą, kiedy wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, piesi na drogach stają się słabo widoczni, zatem prawdopodobieństwo ich potrącenia przez pojazd znacząco wzrasta.

PAMIĘTAJMY: Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie, czy to zawieszki, opaski, kamizelki bądź też torby na zakupy z elementami odblaskowymi, zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności.

Policjanci zachęcają do noszenia „odblasków” również w terenie zabudowanym, gdyż znacząco wpływają one na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

asp. Aleksandra Pieprzycka