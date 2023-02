STOP agresji drogowej! Data publikacji 08.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na adres stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl można przesyłać wszelkie sygnały o rażących naruszeniach przepisów ruchu drogowego na terenie województwa podlaskiego, jak też o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu i nagrałeś ten fakt przy pomocy kamery, a bezpieczeństwo nie jest dla Ciebie obojętne, POWIADOM NAS!

Od 2014 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku funkcjonuje skrzynka mailowa stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl. Można na nią przesyłać wszelkie sygnały o rażących naruszeniach przepisów ruchu drogowego na terenie województwa podlaskiego, jak też o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu na drodze. Tylko w ubiegłym roku podlascy policjanci otrzymali 377 informacji na skrzynkę kontaktową „STOP agresji drogowej”.

Policjanci analizują nadesłane materiały, dążąc do ustalenia sprawcy popełnionych czynów celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej.



Proponowane przedsięwzięcie to doskonała propozycja dla osób, którym nie jest obojętne bezpieczeństwo na drodze i chcą wyrazić swój sprzeciw brawurowym zachowaniom niektórych kierowców.



Poniżej prezentujemy wybrane nagrania, które otrzymaliśmy na skrzynkę kontaktową „STOP agresji drogowej” w ciągu ostatnich kilku lat.



