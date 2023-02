Tragiczna awantura Data publikacji 08.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tragiczny finał awantury domowej, do której doszło we wtorek 7 lutego br. w Bydgoszczy. Nie żyje dwóch mężczyzn, a dwie kobiety z obrażeniami trafiły do bydgoskich szpitali. Trwa ustalanie okoliczności i przebiegu rodzinnej tragedii.

We wtorek, 7 lutego 2023 roku o godzinie 18.30 policjanci z Bydgoszczy odebrali zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednym z mieszkań w centrum miasta. Po przybyciu na miejsce, na klatce schodowej, zastali leżącą na ziemi 25-letnią nieprzytomną kobietę, z licznymi obrażeniami ciała.

Po siłowym wejściu do mieszkania, z pomocą straży pożarnej, policjanci zastali w mieszkaniu dwóch nieżyjących mężczyzn w wieku 22 i 25 lat. oraz dwie dziewczynki w wieku 5 i 3 lata, a także 71-latkę z obrażeniami. Obie kobiety: 25 i 71-letnia trafiły do bydgoskich szpitali. Dzieci, które nie doznały obrażeń fizycznych, przebywają w placówce opiekuńczej na terenie Bydgoszczy, gdzie objęte są specjalistyczną pomocą.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów i prokuratora, pracujących na miejscu, w mieszkaniu doszło do awantury rodzinnej. 25-letni mężczyzna, po przybyciu do mieszkania, w którym przebywała jego była żona wraz z ich dziećmi, oraz 22-letni partner kobiety, a także jej 71-letnia babcia, wywołał awanturę, w wyniku, której doszło do śmierci 22-latka oraz obrażeń ciała u obu kobiet. Wszystko wskazuje na to, że po wywołanej awanturze 25-latek popełnił samobójstwo.

Policjanci wyjaśniają przebieg zdarzenia, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.