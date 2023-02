Pijany potrącił policjanta - został aresztowany Data publikacji 09.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce ustalili personalia kierowcy, który znajdując się pod wpływem alkoholu potrącił umundurowanego policjanta i nie udzielając mu pomocy uciekł z miejsca. Zarówno sprawca potrącenia, jak i pozostali mężczyźni usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Wobec sprawcy zdarzenia został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przypomnijmy: Z soboty na niedzielę (4/5.02.2023) godzinie 2.00 w nocy policjanci z ostrołęckiego Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli pojazd poruszający się z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym. W związku z powyższym umundurowany policjant wydał za pomocą latarki sygnał do zatrzymania. W trakcie tej czynności został potrącony przez kierującego mazdą, który uciekł z miejsca. Zdarzenie miało miejsce w miejscu oświetlonym.

Rannemu funkcjonariuszowi natychmiast pierwszej pomocy udzielił jego partner. Wezwana została również karetka pogotowia, która przetransportowała go do szpitala. Od pojazdu sprawcy odpadła tablica rejestracyjna. Natychmiast rozpoczęła się policyjna obława za kierowcą mazdy. Informacja o zdarzeniu została przekazana do wszystkich patroli pełniących w tym czasie służbę na terenie Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego oraz sąsiednich jednostek.

Już po niespełna godzinie od zdarzenia patrol z Posterunku Policji w Kadzidle w Łodziskach na trasie krajowej K-53 zatrzymał mazdę, w której znajdowało się czterech mężczyzn. Wszyscy to mieszkańcy powiatu łomżyńskiego w wieku od 23 do 24 lat. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że wszyscy każdy z mężczyzn znajdujący się w mazdzie miał około półtora promila alkoholu organizmie. Wszyscy zostali osadzeni w policyjnym areszcie. W toku wykonywanych czynności okazało się, że trzej mężczyźni, będąc pod wpływem alkoholu, zamieniali się miejscami w czasie jazdy, każdy z nich kierował autem.

Sprawna praca procesowa policjantów i prokuratorów pozwoliła na ustalenie personaliów kierowcy, który potrącił policjanta. Okazał się nim 23-letni mieszkaniec powiatu łomżyńskiego. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących, m.in. czynnej napaści na funkcjonariusza, uszkodzenia ciała, kierowania pojazdem mechanicznym, będąc w stanie nietrzeźwości oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia, bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wobec 23-latka został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Nie unikną odpowiedzialności jego „kompani”, dwóm z nich został przedstawiony zarzut dotyczący kierowania pojazdem mechanicznym, będąc w stanie nietrzeźwości oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia, bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast trzeci z mężczyzn usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy. Dodatkowo dwóch z mężczyzn odpowie za kierowanie pojazdem bez prawa jazdy.Za przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.