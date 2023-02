Nowoczesny dron dla skierniewickiej policji Data publikacji 09.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Skierniewiccy policjanci otrzymali wartego blisko 130 tysięcy drona. Urządzenie na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina przekazał Prezydent Miasta Krzysztof Jażdżyk. Wyposażony w wysokiej jakości kamerę bezzałogowy statek powietrzny wykorzystywany będzie między innymi w sprawdzaniu trudno dostępnych terenów.

7 lutego 2023 roku Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin odebrał bezzałogowy statek powietrzny z rąk prezydenta Skierniewic Krzysztofa Jażdżyka. Przekazany sprzęt został w całości sfinansowany przez urząd miasta i wart jest prawie 130 tysięcy złotych. Urządzenie to sprawdzi się podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych gdzie dojście pieszo jest niemożliwe, a dojazd autem utrudniony. Jego wielofunkcyjność pozwoli też na wykorzystanie go do innych działań. Będzie wspierał również funkcjonariuszy ruchu drogowego, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu skierniewickiego.

kom. Edyta Machnik