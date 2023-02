Policjanci w ostatniej chwili uratowali kobietę Data publikacji 09.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj do buskich policjantów dotarła informacja, iż z jednego z mieszkań dochodzą niepokojące odgłosy. Na miejsce zostali skierowani mundurowi z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego oraz kryminalni z miejscowej jednostki, którym pomocy w wejściu do mieszkania udzielili strażacy. Wewnątrz funkcjonariusze zastali awanturującego się 34-latka oraz o dwa lata młodszą kobietę, stojącą na zewnętrznym parapecie okna. Gdy kobieta zaczęła się osuwać, policjanci zadziałali błyskawicznie i w ostatniej chwili złapali za ręce 32-latkę i wciągnęli do mieszkania. Ostatecznie mężczyzna trafił do policyjnej celi, a jego żona pod opiekę lekarzy. Zdecydowane działanie policjantów pozwoliło na uratowanie zdrowia, a nawet życia kobiety.

W bloku na jednym z buskich osiedli mieszkaniowych doszło wczoraj do awantury. Jak alarmował zgłaszający, na klatce schodowej miało dojść do bójki. Na miejsce pojechali policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz patrol kryminalnych. Funkcjonariusze zastali tam grupę pięciu osób, które wskazały mieszkanie na drugim piętrze, z którego dochodziły głośne krzyki. Według relacji świadków 34-letni mężczyzna miał grozić, że odkręci gaz. Z uwagi, iż nikt nie otwierał drzwi o pomoc w ich otwarciu zostali poproszeni strażacy. Po wejściu do środka mundurowi zastali agresywnego mężczyznę, wobec którego policjanci musieli użyć środków przymusu bezpośredniego. W tym samym czasie na zewnętrznym parapecie okna stała 32-latka. Kobieta trzymała się za ramę okna, a następnie zsunęła nogi z parapetu i trzymała się już tylko rękami. W tym momencie jeden z mundurowych chwycił ją za rękę, a kryminalny za drugą i razem wciągnęli ją do mieszkania. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a jego żona pod opiekę lekarzy specjalistów.

Gdzie szukać pomocy:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00.

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz.14.00–20.00.

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00.

Źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-pomoc-sobie-i-innym-w-depresji