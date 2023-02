Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 75-letniej kobiety Data publikacji 09.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 75-letniej mieszkanki Stalowej Woli, która wczoraj wieczorem, wyszła z domu, nie informując o tym bliskich. Przez kilka godzin policjanci wraz ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzili jej poszukiwania. Seniorka została odnaleziona na jednej z posesji na os. Rozwadów.

Wczoraj przed godziną 19.00, dyżurny stalowowolskiej policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 75-letniej mieszkanki os. Rozwadów. Z przekazanych informacji wynikało, że starsza kobieta wyszła z domu i nie można było nawiązać z nią kontaktu.

Policjanci ustalili rysopis zaginionej. Z uwagi na stan zdrowia seniorki, porę dnia, a także spadającą temperaturę, jej życie było zagrożenie. Do działań poszukiwawczych włączyli się druhowie z OSP Stalowa Wola. Sprawdzono wszystkie przyległe ulice, a także kościoły i przystanki autobusowe. Policjanci przekazali komunikaty do kierowców autobusów i taksówkarzy. Do działań skierowano psa tropiącego. Sprawdzono też okoliczny monitoring.

Po godzinie 23.00 seniorka została odnaleziona na terenie jednej z posesji na os. Rozwadów przez druha OSP. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Kobieta trafiła do szpitala.

Policja apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na starsze, często nieporadne, chore osoby, które potrzebują opieki. Szczególnie pory nocne są dla nich niebezpieczne. Apelujemy do mieszkańców naszego powiatu o przekazywanie informacji na temat osób, które sprawiają wrażenie zagubionych i mogą potrzebować pomocy. Telefon na numer alarmowy może uratować komuś życie.