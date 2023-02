Kolejna osoba związana ze środowiskiem pseudokibiców zatrzymana. Poszukiwany za oszustwa 35-latek trafił na najbliższe 2 lata do więzienia Data publikacji 09.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zwalczający przestępczość pseudokibiców, zatrzymali 35-latka. Mężczyzna kierował autem mimo obowiązującego go zakazu i był poszukiwany za oszustwa. 35-latek najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu.

Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości 35-latka. Mężczyzna sympatyzujący z pseudokibicami trójmiejskiej drużyny piłkarskiej oraz fanami freakfightów, był poszukiwany od tygodnia. Policjanci bardzo szybko zdobyli informację o tym, gdzie go szukać.

Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę na jednej z ulic Gdańska i zatrzymali go, gdy kierował mercedesem wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi kierowania pojazdami. Kompletnie zaskoczony pseudokibic nie stawiał żadnego oporu i szybko trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Mężczyzna poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku za oszustwa został już przewieziony do zakładu karnego. Pseudokibic rozpoczął już odbywanie dwuletniego wyroku.