Jeleniogórscy policjanci pilotowali do szpitala samochód z rodzącą kobietą

Policjanci jeleniogórskiej drogówki wczoraj pomogli rodzącej kobiecie, która była przewożona do szpitala. Kierujący samochodem został zatrzymany do kontroli drogowej z uwagi na przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. Z uwagi na zaistniałą sytuację i zagrożenie życia, funkcjonariusze przeprowadzili pilotaż samochodu do jeleniogórskiego szpitala. Dzięki ich pomocy, kobieta bezpiecznie dotarła na miejsce i trafiła pod opiekę lekarzy.