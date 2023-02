57 zarzutów dla oszusta internetowego Data publikacji 09.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jaworzniccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych, zakończyli postępowanie prowadzone przeciwko oszustowi internetowemu. Sprawca wystawiał przedmioty do sprzedaży na portalach internetowych, których nigdy nie wysyłał. Dzięki żmudnej pracy mundurowych usłyszał 57 zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zakończyli dochodzenie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jaworznie w sprawie oszustw, do których doszło od sierpnia 2021 do marca 2022 roku. 20-letni mieszkaniec Jaworzna oferował w Internecie przedmioty na sprzedaż, jednak nie wywiązywał się z zawartych umów. Przedmiotami ogłoszeń były głównie biżuteria i odzież. Zainteresowane osoby po opłaceniu zamówienia nie otrzymywały towaru, a kontakt ze sprzedającym się urywał. Dociekliwość policjantów i szczegółowa analiza materiałów doprowadziła do ustalenia 57 osób z całej Polski, które padły ofiarami oszusta. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie łącznie 57 zarzutów na szkodę pokrzywdzonych, od których oszust wyłudził ponad 10 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się w całości do zarzucanych mu czynów. Przeciwko sprawcy opisywanych przestępstw został skierowany akt oskarżenia do sądu.

20-letni mieszkaniec Jaworzna był już karany za takie same przestępstwa. W czerwcu 2022 roku mundurowi z jaworznickiej komendy przedstawili mu 16 zarzutów za oszustwa i skierowali przeciwko niemu akt oskarżenia do Prokuratury Rejonowej w Jaworznie. Mimo tego mężczyzna wciąż oszukiwał kolejne osoby. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Pamiętaj!

Jeśli kupiłeś przedmiot i mimo wykonania przelewu sprzedający nie nadał paczki, spróbuj się z nim skontaktować, aby wyjaśnić sytuację. W przypadku, gdy kontakt się urwał, a Ty nadal nie masz zakupionego przedmiotu lub zwrotu wpłaconych pieniędzy, możesz zgłosić zdarzenie Policji.

Aby to zrobić, zapisz:

numer ogłoszenia,

zrzuty ekranu wszystkich wymienionych ze sprzedającym wiadomości,

dane, które posiadasz o sprzedającym (imię i nazwisko, numer telefonu, miejscowość, numer konta bankowego),

dowód wykonania przelewu.

Apelujemy! Chroń swoje pieniądze, nie rób przelewu komuś, kogo nie znasz lub komu nie ufasz.