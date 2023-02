Zarzuty i areszty dla członów zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. kradzieżami samochodów Data publikacji 10.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Decyzją sądu 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych, a wcześniej usłyszało prokuratorskie zarzuty m.in. za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże z włamaniem i kradzieże mienia, paserstwo oraz posiadanie narkotyków. Członkowie zlikwidowanej przez policjantów grupy zajmowali się kradzieżami pojazdów, części samochodowych, a także towaru znajdującego się w naczepach ciężarówek. Funkcjonariusze prowadząc szeroko zakrojone działania w tej sprawie, odzyskali skradziony pojazd, wiele różnych części samochodowych i zabezpieczyli też środki odurzające. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa, grozić im może kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Nad tą sprawą policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pracowali już od dłuższego czasu. Wielogodzinne analizy gromadzonych informacji, materiałów dowodowych, obserwacje w terenie i ustalenia dały podstawę, aby przystąpić do działania i skutecznie przeprowadzić akcję polegającą na zatrzymaniu 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Biorąc pod uwagę istniejące realne zagrożenie, z uwagi na charakter ich działania, niezbędnym okazała się współpraca z funkcjonariuszami z wrocławskiego Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Wejścia na wytypowane wcześniej adresy i przeszukania prowadzone zarówno w miejscach zamieszkania, jak i pomieszczeniach wykorzystywanych przez podejrzanych, pozwoliły na zabezpieczenie m.in. środków odurzających oraz różnego rodzaju części samochodowych, a także odzyskanie utraconego na terenie powiatu świdnickiego dostawczego fiata. Policjanci zlikwidowali dwie dziuple samochodowe i w jednej z nich ujawnili skradzioną z Wrocławia osobową Alfę Romeo, która niestety była już pocięta na części i przygotowana do sprzedaży. Zabezpieczono także w mieszkaniu jednego z zatrzymanych pistolet gazowy. Niektóre z przejętych przez funkcjonariuszy części, które pochodziły z pojazdów różnych marek, posiadały celowo uszkodzone tabliczki znamionowe lub pola numeryczne. Zostaną one teraz poddane identyfikacji w celu potwierdzenia, czy i z jakich pochodzą przestępstw.

Zwalczanie tego rodzaju uciążliwej przestępczości, to jeden z priorytetów działań dolnośląskich policjantów, dlatego też w tej sprawie od samego początku ściśle współpracowali z prokuratorami Wydziału I Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, aby wspólnie móc jeszcze skuteczniej i szybciej dyscyplinować prawnie osoby mające związek z tymi przestępstwami. Działania funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową na każdym etapie wspierali policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a w zatrzymaniach udział brali również kryminalni z innych komórek organizacyjnych.

Łącznie w skład zlikwidowanej przez policjantów grupy przestępczej wchodziło 8 osób, w tym kobieta oraz mężczyźni, w wieku od 24 do 45 lat. Wszyscy zostali namierzeni przez policjantów i zatrzymali w momencie, kiedy się tego kompletnie nie spodziewali, a czynności te miały miejsce w kilku powiatach na ternie woj. dolnośląskiego.

Potwierdzono, że dokonywali oni kradzieży nie tylko pojazdów i motocykli, głównie marki Fiat, Citroen, Audi, Mercedes, ale też kradzieży z włamaniem do naczep pojazdów ciężarowych, z których następnie zabierali różnego rodzaju towary m.in. materiały budowlane, odzież, elektronarzędzia, tarcze hamulcowe, baterie litowe, elementy meblowe, olej napędowy i inne.

Na bazie zgromadzonych w sprawie materiałów dowodowych, prokuratorzy z Wydziału I Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, skierowali wnioski o tymczasowe aresztowanie osób podejrzanych o kradzieże samochodów. Sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 7 z 8 zatrzymanych, a wobec jednej z osób zastosowano środki wolnościowe.

Prokuratorskie zarzuty, które usłyszeli wcześniej, dotyczyły m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem i kradzieży mienia, paserstwa oraz posiadania narkotyków.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 15.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu