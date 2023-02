Policjanci z nowodworskiej drogówki eskortowali do szpitala samochód z ośmiomiesięcznym dzieckiem z atakiem epilepsji Data publikacji 10.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z nowodworskiej drogówki eskortowali do szpitala samochód z ośmiomiesięcznym dzieckiem z atakiem epilepsji. Dziecko było w stanie zagrażającym życiu. Patrol w nieoznakowanym radiowozie początkowo zatrzymał auto z powodu przekroczenia prędkości.

W czwartek, 9 lutego 2023 roku, ośmiomiesięczna dziewczynka, przebywająca w domu ze swoją 26-letnią mamą dostała ataku epilepsji. Kobieta wraz z babcią dziewczynki, bez chwili zastanowienia, ruszyły własnym autem do szpitala w Elblągu.

W tym czasie policjanci nowodworskiej drogówki patrolowali drogę ekspresową. W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli, że kierowca mercedesa przekroczył dozwoloną prędkość, jadąc 147 km/h. Policjanci w nieoznakowanym radiowozie zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Będące w pojeździe kobiety wytłumaczyły, że ośmiomiesięczna dziewczynka ma atak epilepsji i potrzebują szybko dotrzeć do szpitala. Mundurowi bez chwili wahania podjęli decyzję o przeprowadzeniu pilotażu samochodu z dzieckiem. Radiowóz przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, szybko i bezpiecznie przeprowadził kobiety wraz z dzieckiem do szpitala w Elblągu, gdzie została jej udzielona pomoc medyczna.