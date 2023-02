Policjanci uratowali 65-letniego mężczyznę Data publikacji 10.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Prezentujemy oryginalne nagranie z policyjnej kamery nasobnej. Zobaczcie, jak funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu uratowali 65-letniego mężczyznę. Mieszkaniec Opola stracił przytomność w sklepie. Okazało się, że nie oddycha i nie ma tętna. Mł. asp. Piotr Grześkowicz, mł. asp. Piotr Famuła oraz sierż. Dawid Nycel na zmianę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. W ten sposób utrzymywali go przy życiu. Na szczęście szybka i profesjonalna pomoc przyniosła oczekiwany rezultat - mężczyzna odzyskał funkcje życiowe.

W środę, 8 lutego 2023 roku, po godz. 18:00, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu prowadzili właśnie kontrolę drogową. Wówczas podbiegł do nich świadek całej sytuacji. Powiedział, że w pobliskim sklepie, w centrum Opola, jakiś mężczyzna stracił przytomność. Policjanci pobiegli we wskazane miejsce. Gdy zobaczyli nieprzytomnego mężczyznę, sprawdzili jego funkcje życiowe. Okazało się, że nie oddycha i nie ma tętna. Policjanci natychmiast przystąpili do działania.

Mł. asp. Piotr Grześkowicz , mł. asp. Piotr Famuła oraz sierż. Dawid Nycel na zmianę prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. W ten sposób utrzymywali mężczyznę przy życiu. Gdy na miejsce dojechała ekipa pogotowia ratunkowego, policjanci cały czas pomagali ratownikom medycznym.

Na szczęście szybka i profesjonalna pomoc przyniosła oczekiwany rezultat. 65-letni mieszkaniec Opola odzyskał czynności życiowe. Policjanci pomogli jeszcze ratownikom w przetransportowaniu go do karetki. Choć stan poszkodowanego mężczyzny jest ciężki, mamy nadzieję, że szybko otrzymamy dobre wieści ze szpitala.