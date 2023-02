Chris obiecywał "amerykański sen" w Polsce - okazał się oszustem Data publikacji 10.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj 37-letnia mieszkanka powiatu białostockiego uwierzyła w historię oszusta podającego się za amerykańskiego aktora. Poznany w internecie mężczyzna twierdził, że chce jej przesłać pół miliona złotych, na zakup ich wspólnego domu. Kiedy rzekoma przesyłka napotkała po drodze przeszkody kobieta przelała firmie kurierskiej 9 tysięcy złotych. Dopiero rozmawiając z policjantami zrozumiała, że padła ofiarą oszusta.

Do policjantów z białostockiej komendy zgłosiła się 37-latka, twierdząc, że potrzebuje ich pomocy. Prosiła, aby ustalili do kogo trafił jej przelew. Z relacji kobiety wynikało, że za pośrednictwem komunikatora internetowego odezwał się do niej mężczyzna. Przedstawił się jako amerykański aktor. Chris zdobył jej zaufanie na tyle, że planowali wspólne życie w Polsce. Na potwierdzenie tego, rzekomy aktor miał przekazać kobiecie pół miliona złotych na zakup ich wspólnego domu. Po kilku dniach 37-latka otrzymała wiadomość mailową od rzekomego kuriera, że musi opłacić podatek od przekazanej zagranicznej darowizny. Mieszkanka powiatu białostockiego przelała na wskazane przez niego konto 9 tysięcy złotych. Po kilku dniach 37-latka otrzymała wiadomość, że przelew nie został zrealizowany i należy ponownie przelać tą samą kwotę. Wtedy postanowiła to sprawdzić w banku. Tam dowiedziała się, że pieniądze zostały przelane prawidłowo, a informacji do kogo trafiły powinna szukać na Policji. Dopiero rozmawiając z policjantami zrozumiała, że padła ofiarą oszusta.

Warto pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się dużą ostrożnością. Najlepiej nie ulegać chwilowemu zauroczeniu, presji czasu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom! O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy poinformować Policję. Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!