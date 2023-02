52 zarzuty dla wnuczki, która ukradła swojemu dziadkowi łącznie ponad 60 tysięcy złotych

Kobieta wykorzystała nieporadność seniora w zakresie bankowości elektronicznej oraz dostęp do karty bankomatowej. Przez 2,5 roku wypłaciła i przelała z konta dziadka ponad 60 tysięcy złotych oraz włamała się do kasetki i ukradła gotówkę. Policjanci udowodnili podejrzanej 52 czyny, grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.