Data publikacji 10.02.2023 Policjanci lubińskiej drogówki ewakuowali z pożaru mężczyznę Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego nie tylko dbają o bezpieczeństwo na drogach powiatu. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia również reagują i udzielają niezbędnej pomocy. Tym razem to właśnie oni byli najbliżej pożaru jednego z mieszkań w Lubinie na ul. M. Skłodowskiej–Curie. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i z bardzo mocno zadymionego mieszkania, wchodząc na kolanach nisko przy ziemi, ewakuowali 65-letniego mężczyznę.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego kojarzą się wszystkim z pełnieniem służb na drogach i dbaniem o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Lecz kiedy występuje zagrożenie, również są kierowani do działań. Tym razem najbliżej płonącego mieszkania w jednym z bloków w Lubinie był patrol w składzie: mł. asp. Przemysław Kwiatkowski i post. Dominik Bilski. To oni jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru. Uzyskując informację, że w palącym się mieszkaniu może przebywać osoba, nie bacząc na gęste zadymienie, weszli na kolanach nisko przy ziemi do środka skąd ewakuowali 65-letniego mężczyznę.

Zaraz po nich dotarli policjanci Wydziału Prewencji. Mundurowi, zadbawszy o bezpieczeństwo pokrzywdzonego, wspólnie ewakuowali kolejne osoby z mieszkań sąsiednich odprowadzając ich w bezpieczne miejsce.

Zarzewia ognia zostały ugaszone przez przybyłe zastępy straży pożarnej, a budynek został oddymiony tak, żeby po zakończonych działaniach reszta mieszkańców mogła wrócić do swoich domów. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że przyczyną pożaru była awaria urządzeń elektrycznych.

To kolejny przykład bohaterskich postaw policjantów z Lubina, którzy zawsze udzielają pomocy osobom tego wymagającym, nie bacząc na zagrożenie. Bardzo często bowiem zdarza się tak, że to właśnie Policja przyjeżdża jako pierwsza na miejsce zdarzenia i udziela pierwszej pomocy.