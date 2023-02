Policjanci uratowali seniora przed wychłodzeniem Data publikacji 10.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału prewencji bełchatowskiej komendy, dwadzieścia minut po zgłoszeniu odnaleźli starszego pana. Mężczyzna leżał na trawniku. Dzięki interwencji policji 84-latek został uratowany przed wychłodzeniem. Apelujemy do wszystkich osób: nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!

Do zdarzenia doszło w piątek, 10 lutego 2023 roku, tuż przed godziną 2.00. Do Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie zgłosiła się zaniepokojona kobieta. Poinformowała, że martwi się o swojego 84-letniego ojca, z którym od kilku godzin nie ma kontaktu. Podała też, że mężczyzna w czwartek wieczorem, 9 lutego 2023 roku wyszedł na spotkanie towarzyskie. Miało ono miejsce w jednym z miejskich lokali. Twierdziła, że ostatni kontakt z ojcem miała przed godziną 22.00, kiedy w towarzystwie swojego kolegi wychodził z restauracji. Zgłaszająca opisała wygląd swojego ojca. W tej sytuacji oficer dyżurny natychmiast zadysponował policyjne patrole. Mundurowi ruszyli w teren w poszukiwaniu starszego pana. Przeczesywali teren miasta i sprawdzali pobliskie skwery. Patrolując osiedle Łąkowa, policjanci znaleźli mężczyznę. Leżał on na zaśnieżonym trawniku, w miejscu nieoświetlonym. Mężczyzna był zmarznięty. Na szczęście pomoc przyszła w samą porę. Mundurowi na miejsce wezwali karetkę pogotowia ratunkowego oraz powiadomili jego córkę. 84-latkowi została udzielona pomoc medyczna. Jego zdrowiu już nic nie zagraża. W nocy panowała temperatura poniżej zera, istniało zagrożenie, że gdyby mężczyzna w takich warunkach atmosferycznych pozostał na zewnątrz mógłby zamarznąć.

Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy 112. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane i może uratować życie potrzebującego. Apelujemy do wszystkich o reakcję w przypadku ujawnienia osób, których zdrowie jest zagrożone z powodu niskich temperatur.