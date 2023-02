Policjanci ujawnili nielegalne wysypisko i powstrzymali trwający proceder składowania odpadów

Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie przy udziale pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili czynności na terenie funkcjonującej kopalni piasku w sprawie nielegalnego przewożenia i składowania odpadów. W toku wykonywanych czynności mundurowi do sprawy zatrzymali łącznie 4 osoby. Na miejscu nadal trwają czynności nadzorowane przez biegłego z zakresu gleboznawstwa. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a czynności w sprawie nadal trwają.