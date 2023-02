Bezpieczne ferie na Mazowszu Data publikacji 10.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Radomiu odbył się briefing poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. W trakcie spotkania z przedstawicielami mediów zaprezentowane zostały najważniejsze zasady bezpieczeństwa w okresie zimowego wypoczynku. Policjanci apelowali, aby szczególną uwagę zwrócić na zachowanie ostrożności za kierownicą. Poruszone zostały kwestie właściwego zachowania na drodze, ostrożności w miejscach publicznych, a zwłaszcza na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz zabezpieczenia własnego mienia.

Tegoroczne ferie zimowe na Mazowszu trwają od 13 do 26 lutego. Doświadczenia ubiegłych lat wskazują, że można się spodziewać w tym czasie wzmożonego ruchu pojazdów związanego z wyjazdami na zimowy wypoczynek.

Do podstawowych zadań policjantów drogówki należy w tym okresie kontrola autokarów. Funkcjonariusze będą sprawdzać ich stan techniczny, wyposażenie i oznakowanie. Skontrolują kierujących pod kątem trzeźwości i wymaganych od nich dokumentów. Sprawdzą też, czy pasażerowie przewożeni są zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Jednocześnie informujemy, że na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Warto też przypomnieć dzieciom zasady poruszania się pieszych po drogach, zwłaszcza w warunkach złej widoczności oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone. Muszą mieć świadomość, że pieszy o zmroku jest przez kierowców słabiej dostrzegany, a droga zatrzymania samochodu na śliskiej nawierzchni jest znacznie dłuższa. Warto też zwrócić uwagę, że przechodzenie przez ulicę w porze zimowej powinno być wykonywane przez dziecko ze szczególną ostrożnością, nawet na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy przy zapalonym zielonym świetle dla pieszego.



Należy pamiętać również o tym, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Odblaski warto używać nie tylko tam, gdzie nakazują tego przepisy, ale zawsze i wszędzie, gdy droga jest nieoświetlona.



Zimowe ferie to zabawy na śniegu i lodzie. Tu też konieczne jest, by pamiętać o pewnych zasadach bezpieczeństwa. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji a być może i tragedii.

do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych

nie rzucać w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego

korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów , itp. Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod naszym ciężarem

nie dołączać sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie

podczas zabaw na śniegu i lodowisku, należy pilnować swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddać do depozytu, lub pod opiekę zaufanej osoby.

Zadbajmy wspólnie, by wypoczynek naszych dzieci był radosny i bezpieczny i pamiętajmy, że zawsze czy to podczas podróży czy też podczas wypoczynku w sytuacjach, gdy jest to potrzebne zawsze, można się zwrócić o pomoc do policjantów.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu