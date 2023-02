Policjanci zatrzymali mężczyznę, który podawał się za hydraulika, pracownika firmy energetycznej, a także urzędu miasta i okradał różne osoby - tymczasowy areszt dla podejrzanego

Policjanci z Sobótki oraz funkcjonariusze KMP we Wrocławiu zatrzymali seryjnego złodzieja, który m.in. pod legendą na hydraulika, pracownika zakładu energetycznego okradał ludzi w mieszkaniach. Funkcjonariusze udowodnili do tej pory 42-latkowi 21 takich czynów. Sprawca działając w ten sposób na terenie powiatu wrocławskiego i średzkiego spowodował straty na kwotę co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Policjanci podejrzewają, że zatrzymany może mieć na swoim koncie jeszcze więcej tego typu kradzieży. Mieszkaniec powiatu wołowskiego został już decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.