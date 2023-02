21-latek jadąc BMW, przeciął rondo i uderzył w tył forda

Wniosek o ukaranie do sądu zostanie sporządzony wobec 21-letniego legniczanina, który nie stosując się do przepisów ruchu drogowego, przeciął rondo i uderzył w prawidłowo jadącą kierującą fordem. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń i nie korzystał z pomocy medycznej. Młody kierowca odmówił przyjęcia mandatu karnego, ponieważ nie poczuwał się do winy.