Nie ustąpił pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, dostał 1500 złotych mandatu Data publikacji 12.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mandatem karnym w wysokości 1500 złotych został ukarany kierujący, który nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez przejście kobiecie. Policjanci jadący za nim nagrali popełnione wykroczenie, a następnie zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Do indywidualnego konta mężczyzny zostało dopisanych 15 punktów karnych.

W minioną środę podczas działań pod nazwą "Niechronieni Uczestnicy Ruchu drogowego - Bezpieczna Legnica" policjanci szczególną uwagę zwracali na zachowania kierujących pojazdami w obrębie przejść dla pieszych.

Legniccy funkcjonariusze pełniąc służbę pojazdem wyposażonym w wideorejestrator zarejestrowali wykroczenie, kiedy to kierujący nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez przejście dla pieszych osobie, mimo że znajdowała się ona już w połowie drogi na drugą stronę jezdni. Jak widać na nagraniu, pojazdy jadące z naprzeciwka zatrzymały się, by przepuścić pieszą, natomiast kierujący przyspieszył, nie mając zamiaru się zatrzymać.

Tak rażące wykroczenie i narażenie pieszego na niebezpieczeństwo musiało się spotkać ze zdecydowaną reakcją policjantów. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej w związku z popełnionym wykroczeniem. Policjanci nałożyli na niego mandat w kwocie 1500 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych.



Policjanci przypominają, aby stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Dzięki temu, po pierwsze dojedziemy bezpiecznie do celu, a po drugie pieniądze zamiast na mandat, przeznaczymy na swoje potrzeby.

mł.asp. Paweł Noga

Źródło: KMP Legnica

mł. asp. Anna Tersa

tel. 504 798 649

