Ofiara pobicia otrzymała pomoc od policjanta po służbie, a jej oprawcy trafili do aresztu Data publikacji 13.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Czasami jedna nieprzemyślana decyzja może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Wtedy potrzebna jest pomoc, którą nie zawsze można łatwo i szybko otrzymać. Przekonała się o tym pewna 34-latka w Olsztynie. Kobieta otrzymała pomoc po tym, jak jej losem zainteresował się policjant po służbie, który był w odpowiednim czasie i miejscu. Okazało się, że 34-latka została pozbawiona wolności przez grupę mężczyzn i brutalnie pobita. W tej sprawie zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 28 do 39 lat. Cała piątka usłyszała już zarzuty. Na wniosek prokuratora decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Do tego zdarzenia doszło na początku lutego 2023 roku w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Ze wstępnych ustaleń interweniujących policjantów wynika, że wszystko zaczęło się od momentu, gdy 34-latka poznała grupę mężczyzn, która zaprosiła ją do domu. Początkowo jedynie wspólnie pili alkohol. Jednak w pewnym momencie mężczyźni stali się agresywni wobec pokrzywdzonej. Zaatakowali ją i brutalnie pobili, pozbawiając przy tym wolności i przetrzymując w mieszkaniu. Agresorzy następnego dnia wyrzucili swoją ofiarę na ulicę. Zdezorientowana 34-latka szukała pomocy w pobliskich mieszkaniach. Jednak bezskutecznie. Na szczęście zauważył ją olsztyński policjant, który był po służbie. Funkcjonariusz nie był obojętny na los kobiety. Zaopiekował się pokrzywdzoną – dał jej ciepły napój oraz ubranie, zapytał co się stało i powiadomił służby. 34-latka ostatecznie trafiła do szpitala.

Od samego początku policjanci wiedzieli, że kobieta padła ofiarą grupy agresorów. Dlatego sprawą natychmiast zajęli się olsztyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. Kilka dni intensywnych i skrupulatnych działań doprowadziło do zatrzymania pięciu mężczyzn w wieku od 28 do 39 lat, którzy w ocenie policjantów mają związek z brutalnym pobiciem kobiety.

Zgromadzony materiał dowodowy sprawił, że cała piątka usłyszała zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym uszkodzenia ciała czy bezprawnego pozbawienia wolności. Trwa wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia, roli w nim poszczególnych uczestników oraz tego czy nie doszło do innych przestępstw na szkodę pokrzywdzonej kobiety. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Południe. W piątek, 10 lutego 2023 roku sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec pięciu mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

( KWP w Olsztynie / sc)

Poniższy film rozpoczyna i kończy plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie. Składa się on z ujęć na których widoczni są policjanci prowadzący pojedyńczo zatrzymanych mężczyzn do radiowozu.