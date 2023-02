Policjanci zatrzymali seryjnego włamywacza Data publikacji 13.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie i Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu seryjny włamywacz został zatrzymany i aresztowany przez sąd na 3 miesiące. 37-latek jest podejrzany o dokonanie włamań na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa miała swój początek w listopadzie ubiegłego roku, kiedy policjanci z Krotoszyna otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z mieszkań na terenie miasta. Jak się okazało, sprawca wszedł do mieszkania poprzez wyważenie drzwi tarasowych, a następnie zabrał pieniądze oraz biżuterię.

Śledczy z Krotoszyna szczegółowo przeanalizowali sposób działania sprawcy oraz podobne zdarzenia w regionie. Doszli do wniosku, że poszukiwany mężczyzna mógł włamywać się do domów i mieszkań na terenie innych powiatów w Wielkopolsce. Mając to na uwadze prowadzący sprawę nawiązali współpracę z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W efekcie wspólnych działań kryminalni z Poznania i Krotoszyna ustalili tożsamość sprawcy. Okazało się, że mężczyzna był w przeszłości notowany przez Policję za przestępstwa przeciwko mieniu.

25 stycznia br. policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali 37-latka w hotelu w Bydgoszczy. W trakcie przeszukania pokoju hotelowego oraz samochodu kryminalni znaleźli i zabezpieczyli odzież, w którą ubrany był podczas włamań oraz wykorzystywane w tym celu narzędzia.

Na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego 37-latek z Wrocławia usłyszał zarzuty łącznie za pięć włamań do mieszkań i domów: w Ostrowie Wielkopolskim, Jarocinie, Krotoszynie, Świdnicy i za usiłowanie włamania w Poznaniu.

Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Za popełnione czyny grozi mu do 10 lat więzienia.