670 tysięcy papierosów bez akcyzy nie trafi na polski rynek Data publikacji 13.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zawierciańskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który przewoził nielegalne wyroby tytoniowe. W samochodzie miał 33,5 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenie Skarbu Państwa oszacowano na prawie 657 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut, a sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Zawierciańscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że przez teren ich powiatu mają być przewożone nielegalne papierosy. Mundurowi z Ogrodzieńca zatrzymali do kontroli wskazany pojazd. We wnętrzu peugeota 39-latek przewoził 33,5 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Czarnorynkowa wartość towaru, to 335 tysięcy złotych. W przypadku wprowadzenia do obrotu nielegalnych papierosów, Skarb Państwa zostałby uszczuplony o prawie 657 tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał już zarzut. Sąd zdecydował już o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Za popełnione przestępstwo skarbowe grozi mu wysoka kara grzywny.