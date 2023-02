Policyjna eskorta do szpitala Data publikacji 13.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Prudniccy policjanci zatrzymali do kontroli jadącego z nadmierną prędkością kierowcę audi. Jak się okazało, mężczyzna wiózł do szpitala mamę, którą miała problemy z oddychaniem. Kobieta dusiła się i wymagała pilnej pomocy medycznej. Funkcjonariusze zapewnili kierowcy pilotaż, dzięki czemu 70-latka szybko trafiła pod opiekę specjalistów.

Do tego zdarzenia doszło w środę, 8 lutego 2023 roku około godziny 8.30 na trasie Nowy Browiniec–Laskowice. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego audi, który jechał o wiele za szybko. 36-latek kierujący pojazdem był zdenerwowany i roztrzęsiony. Jak się okazało, wiózł swoją 70-letnią mamę do szpitala. Kobieta miała problemy z oddychaniem, dusiła się i wymagała pilnej pomocy medycznej. Liczyła się każda chwila.

Policjanci bez chwili wahania postanowili pomóc w szybkim i bezpiecznym dotarciu na oddział ratunkowy. Kierującemu przekazali, jak poruszać się za pojazdem uprzywilejowanym, włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i przystąpili do pilotażu. Powiadomili również dyżurnego o tej nietypowej interwencji.

Dzięki pomocy policjantów mieszkanka powiatu prudnickiego szybko i bezpiecznie trafiła do szpitala. Tam kobieta otrzymała specjalistyczną pomoc.