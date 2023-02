Policyjna eskorta nieprzytomnego dziecka

Janowscy policjanci pilotowali do szpitala samochód w którym znajdowała się nieprzytomna 6 latka. Z relacji rodziców wynikało, że dziewczynka podczas podroży nagle zasłabła. Policyjna eskorta ulicami powiatu pozwoliła w szybko dotrzeć do miejscowego szpitala. Następnie dziewczynka została przetransportowana pogotowiem lotniczym do szpitala w Lublinie.