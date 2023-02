Policjanci zdążyli z pomocą na czas

Policjanci z Nidzicy udowodnili, że o ludzkie życie należy walczyć do końca. Podjęta przez funkcjonariuszy reanimacja zakończyła się sukcesem i doprowadziła do przywrócenia tętna 42-latkowi, który chciał odebrać sobie życie. Chwilę później trafił do szpitala.