Akcja ratownicza podczas „Bezpiecznych Ferii 2023” na stoku narciarskim w Czarnowie Data publikacji 13.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze zaprzyjaźnionych jednostek – Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, Komisariatu Wodnego we Wrocławiu oraz Państwowej Straży Pożarnej z Kamiennej Góry wybrali się na stok narciarski w Czarnowie, gdzie zorganizowali festyn związany z „Bezpiecznymi Feriami 2023”. Kilka minut przed zaplanowaną pozorowaną akcją ratowniczą funkcjonariusze otrzymali informacje o prawdziwym wypadku na stoku. Wystarczyła krótka wymiana spojrzeń i już policyjny quad z wodniakiem i strażakiem na pokładzie pomknął w górę stoku. Mundurowi w ciągu kilku minut byli na miejscu i udzielali pomocy poszkodowanej. Jak to mówią, nic nie dzieje się bez przyczyny. Zobacz film z tego wydarzenia…

11 lutego 2023 roku funkcjonariusze zaprzyjaźnionych jednostek – Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, Komisariatu Wodnego we Wrocławiu oraz Państwowej Straży Pożarnej z Kamiennej Góry wybrali się na stok narciarski w Czarnowie, gdzie zorganizowali festyn „Bezpieczne Ferie 2023”.

Podczas trwania zajęć profilaktycznych, na kilka minut przed zaplanowaną akcją ratowniczą, doszło do prawdziwego wypadku na stoku narciarskim. I to był moment, w którym zadziałało wszystko jak w zegarku. Dziewczynka, która widziała, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, poinformowała dorosłego, a ten natychmiast przekazał wiadomość służbom obecnym na miejscu. Narciarze mieli okazję zobaczyć na własne oczy, że policjantom i strażakom wystarczy tylko wymiana spojrzeń, aby każdy obecny wiedział, co ma robić.

Policyjny quad z funkcjonariuszem komisariatu wodnego i strażakiem na pokładzie oraz z częścią sprzętu ratowniczego natychmiast pojechał na górę. Tuż za nimi wyciągiem wjechał kamiennogórski policyjny patrol narciarski, któremu strażacy przekazali torbę medyczną, a sami pieszo pobiegli do poszkodowanej.

Kobieta, która podczas zjazdu wywróciła się i doznała urazu kolana, na pewno nie spodziewała się, że tak szybko zaopiekują się nią służby ratownicze. Wykwalifikowani mundurowi już w ciągu kilku minut udzieli poszkodowanej niezbędnej pomocy, po czym trafiła pod opiekę Pogotowia Ratunkowego. Mamy nadzieję, że szybko wróci do pełnego zdrowia.

Tak szybka reakcja była możliwa właśnie dzięki wzmożonym działaniom służb ratowniczych, które trwają przez cały okres zimowy.

Pamiętajmy o tym, że nawet profesjonalista, który cały życie spędził w butach narciarskich, może popełnić błąd i może ulec wypadkowi. Zachowajmy zimną krew, wezwijmy pomoc. Przekażmy najważniejsze informacje o miejscu oraz stanie osoby poszkodowanej. W miarę możliwości zabezpieczmy miejsce zdarzenia i jeśli jest taka możliwość, zejdźmy z nartostrady, aby nie zderzyć się z innymi osobami.

mł.asp. Paweł Noga