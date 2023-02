Podali się za pracowników ZUS zostali zatrzymani Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowych z komisariatu na Przymorzu do policyjnego aresztu trafiła para, która podając się za pracowników ZUS chciała okraść 93-letnią seniorkę z Oliwy. Zatrzymani byli poszukiwani do odbycia wyroku za przestępstwa kradzieży i kradzieży z włamaniem. Po tym jak podejrzani usłyszeli zarzuty za usiłowanie oszustwa trafili do zakładu karnego, a policjanci sprawdzają czy nie maja na sowim koncie więcej tego typu przestępstw. Za usiłowanie oszustwa grozi 8 lat więzienia.

W minionym tygodniu policjanci z komisariatu na Przymorzu otrzymali zgłoszenie dotyczące pary, która na osiedlu przy ul. Szczecińskiej podając się za pracowników ZUS wchodzi do mieszkań seniorów i najprawdopodobniej ich okrada. Oszuści podający się za pracowników ZUS chcieli okraść 93-letnią mieszkankę Oliwy. Kobieta i mężczyzna odwiedzili seniorkę i podając się za pracowników urzędu weszli do jej mieszkania. Podczas zdarzenia kobieta zagadywała 93-latkę, a mężczyzna chodził po jej mieszkaniu i je przeszukiwał. Kiedy pojawił się współlokator seniorki, sprawcy uciekli na jego widok.

Dzielnicowi ustalili rysopis sprawców, kierunek ich ucieczki i zaczęli przeszukiwać teren. Chwilę później na ul. Kołobrzeskiej dzielnicowi zatrzymali kobietę i mężczyznę. 41-letni mężczyzna i 51-letnia kobieta zostali zatrzymani. Podczas sprawdzania ich danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu oraz dwom a listami gończymi do sprawy kradzieży z włamaniem i kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości i ma do odbycia dwuletnią karę pozbawienia wolności. Z kolei zatrzymana 51-latka jest poszukiwana nakazem doprowadzenia do zakładu karnego i ma do odbycia siedmiomiesięczny wyrok za kradzież. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Podejrzani usłyszeli w tej sprawie zarzut usiłowania oszustwa. Mężczyzna już wcześniej był karany za podobne przestępstwo, wiec za popełniony czyn odpowie w warunkach recydywy.

Zatrzymani zgodnie z dyspozycją sądu zostali przewiezieni do zakładu karnego. Funkcjonariusze cały czas pracują nad tą sprawą i wyjaśniają jej okoliczności oraz ustalają, czy podejrzani nie mają więcej tego typu przestępstw na swoim koncie.

Za przestępstwo usiłowania oszustwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci po raz kolejny przypominają:

Pamiętajmy, oszuści wymyślają coraz to nowsze historie aby uśpić czujność starszych osób. Najczęściej podają się za policjantów lub pracowników innych instytucji państwowych. Zawsze możemy zadzwonić i sprawdzić, czy faktycznie dana instytucja wykonuje takie czynności.

Kiedy obca osoba informuje nas o zdarzeniach dotyczących bliskich nam osób, upewnijmy się dzwoniąc do nich, czy takie sytuacje miały w ogóle miejsce, ograniczone zaufanie będzie naszym sprzymierzeńcem,

Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów,

Żeby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom oraz kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób.